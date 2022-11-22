YPG/PKK - FETÖ birlikteliği İsveçte bir kez daha kayıtlara geçti... Stockholmde PKK destekçisi Kürdo Baksi ile Başkan Erdoğanın iadesini istediği FETÖcü Bülent Keneş yan yana gelip Türkiye aleyhinde yürütülen kirli propagandada kol kola girdi. Baksi, etkinliğe katılım sağladığı için haşhaşi Keneşe teşekkür etti. Bununla da yetinmeyen Kürdo Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖcü Bülent Keneşin davet edilmesini teklif etti. Takvim.com.tr, PKK - FETÖ birlikteliğini gözler önüne seren detayları sizler için derledi.