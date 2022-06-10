YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları / 10.06.22

Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK, Suriyede işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020de yayımladığı raporda, YPG/PKKlı teröristlerin, Suriyede çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. Bölgeden gelen yeni görüntüler bu gerçeği bir kez daha belgeledi. YPG/PKKnın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen Aynularab Kobani ilçesindeki mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.