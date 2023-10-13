Son dakika haberi! İsraili ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bir Yahudi olarak da buradayım. ifadesini kullanarak, ABDnin İsraile güçlü desteğini dile getirdi. Blinken, basın toplantısında, İsrailde bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları yine gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden da bu iddiaları dile getirmiş, Beyaz Saraydan ise konuya ilişkin izahat gelmişti. Öte yandan Suriyede terör örgütü YPG/PKKyı destekleyip eğitim veren ABDnin Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Haması terör örgütü ilan eden Blinken, görüşmede teröre karşı işbirliği mesajı verdi.