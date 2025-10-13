×
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması / 13.10.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 03:12
02

Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı? / 13.10.25

Takvim 03:56
03

İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler / 13.10.25

Takvim 02:02
04

İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı / 13.10.25

Takvim 03:15
05

CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi / 13.10.25

Takvim 03:48
06

Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular / 13.10.25

Takvim 01:42
07

Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti! / 13.10.25

Takvim 06:36
08

Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor

Takvim 03:33
09

Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den / 11.10.25

Takvim 03:24
