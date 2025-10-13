Türkiye terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda diplomatik temaslarını sürdürürken geçtiğimiz hafta Suriyede yaşanan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. PKKnın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütünün medya ayağına yaptığı açıklamada, Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz diyerek bölücülük planlarının devam ettiğini ilan etti. 10 Mart mutabakatına uymayan ve geçtiğimiz hafta ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşen Abdi, SDGnin Suriye ordusuna entegre olacağını bildirdi. Röportajda Türkiyeyi işgalci ilan ederek haddini aşan terörist elebaşı çark etti ve Suriyede çözüm yolunun Ankaradan geçtiğini ifade etti.