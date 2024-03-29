Yeniden Refah Partisinin AK Partiye büyükşehirleri kaybettirme siyaseti PKKyı umutlandırdı. Kandilin zehirli yılanı Murat Karayılan Urfa’nın her yerinde sonuç alma imkanı var diyerek DEM Partiye birlik çağrısı yaptı. Mütedeyyin Kürt seçmenin oylarına ipotek koymaya niyetlenen elebaşı Karayılan iktidara oy veren herkes günahkardır şeklinde skandal sözler sarf etti. Bilindiği üzere YRP, bir bölen tutumu sergileyip AK Partiye kaybettirmek için mesai harcıyor. YRPnin Şanlıurfa adayı Kasım Gülpınarın ise “HDP’lilerle çalışmazsam en adiyim. Bunlarla AK Parti hesaplaşmam lazım” beyanatları mevcut.