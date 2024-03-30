AK Partiye kaybettirme siyaseti izleyen Yeniden Refah Partisinin İstanbul adayı Mehmet Altınözün usulsüz işleri gün yüzüne çıktı. Altınöz’ün, şirketinde çalışan işçilerin ücretlerini ödemediği için mahkemelik olduğu takip eden süreçte muvazaalı olarak mal kaçırdığı ve Yargıtay’ın da bunun tespiti için kararı bozduğu öğrenildi. YRPnin İstanbul adayının işçilere olan 32 milyon TLlik borcunu ödememesi takdirde Beykoz Kanlıca’da üzerine kayıtlı olan yalının satılacağı ve yalı satışından gelecek paranın işçilere verileceği bildirildi.