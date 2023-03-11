Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayısta sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayısta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayısta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener, kamu görevlilerinin 16 Marta kadar görevlerine devam edebileceklerini açıkladı. Yener, Kamu görevlileri için istifa süreci başladı. Son tarih 16 Mart Perşembe ifadelerini kullandı. YSK’nın seçim kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.