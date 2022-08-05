Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilirken yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. 2018deki YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taarruz Komutanlığı SAT bünyesinden çıkan ilk amiraller olma özelliğini taşıyan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı.