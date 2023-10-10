Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Batının gerçek yüzünü gözler önüne seren çarpıcı bir itirafta bulundu. Hiçbir ayrım yapmaksızın Yahudiler ile Arapları eşit derecede gözetmek gerektiğini savunan ve esas sorunun ırk ayrımcılığı olduğunu ifade eden Varufakis, Filistinlilere karşı on yıllarca insanlık suçu işlendi ve biz Avrupalılar ağzımızı kapatarak bu suça ortak olduk şeklinde konuştu. Hamasın İsraile yönelik saldırılarını kınamayağını net bir dille ifade eden Yannis Varufakis, Haması kınamamı isteyenler bunu elde edemeyecek dedi. Varufakis İsrailin bir apartheid devleti olduğunu savundu, Filistinlilerin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde mahkum olduğunu dile getirdi.