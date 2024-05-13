Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisi bugün Ankaradaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek. Ankara - Atina hattında gelişen pozitif iklimle birlikte ticaret hedefinde de yukarı yönlü bir ivme hakim. İki ülke arasında 10 milyar dolar hedefi kondu. Kritik görüşmede başta vize, göç, Gazzedeki son durum ve Batı Trakya Türkleri ele alınacak. Miçotakis ise Ankaraya adım atmadan evvel yapıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı, Yunanistan ve Türkiye coğrafya olarak yan yana yaşamaya mahkûmdur. Ancak, kalıcı gerilim koşullarında yaşamaya mahkûm değiller. Gerginlik dönemlerinde dahi iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık kalması gerekiyor” ifadelerini kullandı.