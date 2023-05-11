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Yunanistan'da muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi: "Biz bir vida bile koyamadık" / 11.05.23

Yunanistan'da muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi: "Biz bir vida bile koyamadık" / 11.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yunanistan'da muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi: "Biz bir vida bile koyamadık" / 11.05.23

Takvim 01:15
02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Kimse Kürt kardeşimin iradesine ipotek koyamayacak / 11.05.23

Takvim 01:46
03

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan Le Point'e itiraf gibi demeç: HDP merkez parti olacak / 11.05.23

Takvim 01:22
04

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Batı medyası yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! The Economist, BBC, The Guardian... / 11.05.23

Takvim 01:10
05

Meclis'te kabul etti AYM'ye koştu! Esnaf düşmanı Bay Bay Kemal / 11.05.23

Takvim 01:46
06

İstanbul nefes alıyor! Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ziyaretçilere açıldı / 11.05.23

Takvim 03:42
07

Türkiye Yüzyılı’nın projesi: Büyük İstanbul Tüneli ile milyonlarca İstanbulluya dev hizmet! 2028'de hizmete girecek / 11.05.23

Takvim 03:31
08

İYİ Parti'de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti / 11.05.23

Takvim 03:55
09

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Aralarında DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de olduğu 4 teröristi paketledi / 10.05.23

Takvim 00:45
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