Yunanistanın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiyenin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistanın silahlanma programlarını, ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirdi. 7li koalisyonun üyelerinin Türkiyenin savunma sanayi projelerini durdurmak için tehditler savurduğu bir ortamda Yunan muhalefet lideri Çipras, Türkiyenin, silahlanma programlarının yüzde 60ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz. diye konuştu.