Yunanistanın tahrik dozunu arttıran hamleleri sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan net mesaj vermiş ve Yunanistanın bizim dengimiz ve muhatabımız olamdığına dikkat çekerek Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Başkan Erdoğanın sözleri Yunanistanda panik havası estirdi. Yunanistanda daha önce Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan Başbakanı Miçotakisi uyardı. Evangelos Apostolakis, Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. dedi.