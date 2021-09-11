Yunanistan'dan Batı Trakya Türklerine zulüm! Şimdi de İskeçe'deki Hemitli Camii'ni yok etme peşindeler / 11.09.21

Takvim

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklere karşı uyguladığı sistematik zulüm ve yıldırma politikaları devam ediyor. Uluslararası anlaşmaları tanımayan Atina yönetimi camilere ve çocukların eğitim haklarına göz dikmiş durumda. Batı Trakya'da yaşayan Türk çocuklarının eğitim haklarını elinden almak için okulları bir bir kapatan Atina yönetimi, bölgede bulunan tarihi miras niteliğindeki camilerin de yok olması için elinden geleni yapıyor. Batı Trakya Türkleri, İskeçe'de Avdira (Bulustra) Belediyesindeki Hemitli Caminin şehir ve bölge planlaması bahane edilerek büyük bir kısmını yok edilmemesi için mücadele veriyor.