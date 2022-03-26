Yunanistan'dan provokasyon! Sisam'da askeri geçit töreni düzenlediler / 26.03.22

Son dakika haberi! Yunanistan, Sisam Adasında askeri geçit düzenleyerek Egede yeni bir tahrike imza attı. Lozan Antlaşmasına göre gayri askeri statüde olan Sisam Adasına çıkarma yapan Yunan komandoları askeri geçit töreni düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı sonrası 1923te imzalanan Lozan Barış Antlaşmasının 13. Maddesinde, Barışın korunmasını sağlamak amacıyla Yunan Hükümeti, Midilli Lesvos, Sakız Chios Sisam Samos ve Nikarya Ahikerya adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkam kurmayacak. ifadesi yer alıyor.