Yunanistan’ı kukla olarak kullanan ABD’den Dedeağaç’a yeni yığınak! Türkiye’ye sadece 60 km uzaklıkta! / 06.07.22

Yunanistan Doğu Akdeniz’de tahriklerinden vazgeçmezken 5 bölgede askeri faaliyet gösteren ABD, Türkiye’nin 60 kilometre uzağındaki Dedeağaç’a silah ve askeri araç yığmaya devam ediyor. Hafta sonu Dedeağaç Limanı’na yanaşan dev nakliye gemisi “ARC Endurance”, aralarında tank ve paletli personel taşıyıcıların da olduğu 2 bin 500’den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, ABD’nin üsler ve sevkiyatla Yunanistan’a “Sizi Türkiye’ye karşı koruruz” mesajı verdiğini ifade etti.