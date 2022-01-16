Yunanistan'ın 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi! Türkiye'nin tepkisini çekmişti... / 15.01.22

Doğu Akdenizde ve Egede Türkiyenin uyarılarına rağmen tahrik dozu yüksek adımlara imza atan Yunanistan için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yunanistanın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi. Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Yunanistanın, kara sularındaki 12 mil talebinden feragat ederek, 10 mil formülünü kabul ettiğini iddia etti. Türkiye Yunanistanın 12 mil iddialarına karşılık her fırsatta sert yanıt vererek bunun savaş sebebi olacağını dile getiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde bir uyarı yaparak, 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, haline şükret otur oturduğun yerde. Bizim söylediğimiz şey barış, huzur olsun, iki taraf zenginliklerden istifade etsin. ifadelerini kullanmıştı.