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Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj / 24.05.23

Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj / 24.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan gurbetçi seçmene teşekkür: 28 Mayıs için net mesaj / 24.05.23

Takvim 01:26
02

Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro... / 25.05.23

Takvim 01:27
03

Babala TV'de Umut Nimet Ataş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu soru ortaklarını rahatsız etti: Kafana sıkacağız / 24.05.23

Takvim 02:53
04

FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..." / 24.05.23

Takvim 02:48
05

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi / 24.05.23

Takvim 03:19
06

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda / 24.05.23

Takvim 03:26
07

PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları! Ekranın üst tarafında oy dilendiler alt tarafında Türkiye'ye 'işgalci' dediler / 24.05.23

Takvim 02:36
08

Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı! / 24.05.23

Takvim 01:14
09

Kanaryadan büyük bomda: Angel Di Maria! | Fener dev transfer için tüm imkanlarını seferber etti / 24.05.23

Takvim 01:09
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