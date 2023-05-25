20 Mayısta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gurbetçi seçmene Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız sözleriyle teşekkür etti. 28 Mayıs için net mesaj veren Erdoğan, İnşallah 28 Mayısta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir ifadelerini kullandı.