"Yuvarlak masa" devrilmek üzere! İYİ Parti ve CHP arasında restleşme / 07.03.22

Son dakika haberleri... CHPnin başını çektiği 6lı muhalefetin yuvarlak masası devrilmek üzere... Partiler arasında yaşanan adaylık krizinin yanı sıra masanın iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan restleşme krizi patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri geçtiğimiz günlerde Biz olmasaydık belediyeleri kazanamazdık restine CHP’li Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, Öyle 6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz. dedi. CHP ve İYİ Partinin karşılıklı restleşmesi masadaki ilk kriz değil. Daha önce de Saadet ve ve Deva Partisinden de çıkışlar geldi. İşte 6lı masanın içine düştüğü krizin detayları...