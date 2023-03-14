Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Cennetten bir kare denilerek milyonlarca lira bedelle satılan 249 daireli Rönesans Rezidansla ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı. İnşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi ve bir karot uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yaptıkları incelemelerde, Rönesans Rezidansın bodrum katına ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığına dikkat çekti. Heyette yer alan inşaat mühendisine göre bina, bodrum katın üstünde pencere türü boşluklar bırakıldı ve kısa kolon etkisi oluşarak yıkıma uğradı. Raporda çıkan diğer detaylar ise adeta vicdanları sızlattı. İşte binanın çökme nedenleri...