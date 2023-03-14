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Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans‘ın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Binanın çökme nedeni vicdanları sızlattı / 14.03.23

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans‘ın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Binanın çökme nedeni vicdanları sızlattı / 14.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans‘ın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Binanın çökme nedeni vicdanları sızlattı / 14.03.23

Takvim 02:49
02

Galatasaray'ın eski yıldızını Fenerbahçe kapıyor! / 14.03.23

Takvim 02:55
03

Trabzonspor Adana Demirspor'u farklı geçti! MAÇ ÖZETİ / 13.03.23

Takvim 01:21
04

Fenerbahçe'de sezon sonunda 3 ayrılık! / 13.03.23

Takvim 02:32
05

Kaos tam gaz! CHP'nin 'İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapamaz' çıkışına İYİ Parti'den rest: Gerekirse yasal düzenleme yaparız / 13.03.23

Takvim 02:33
06

Başkan Erdoğan ve MHP lider Bahçeli deprem bölgesinde! Hatay'da önemli açıklamalar... Kaç konut yapılacak? / 13.03.23

Takvim 03:17
07

CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı / 12.03.23

Takvim 01:19
08

Krizi bırak Sevilla’ya bak! Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi / 13.03.23

Takvim 01:22
09

Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar / 13.03.23

Takvim 03:17
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