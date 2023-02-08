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7/24 Dinle Takvim Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23
Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim 02:00
02

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
03

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
04

Hepsine dokunacaklar! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 18 vekile ait dosyalar TBMM'de / 27.01.23

Takvim 01:25
05

Aslan 6 numara avında! Orta sahaya genç yıldız / 31.01.23

Takvim 01:21
06

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
07

Rezil görüntüler! 2 kadın canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçti / 08.02.23

Takvim 01:03
08

Azerbaycanlı ekipler yardıma yetişti! 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı / 08.02.23

Takvim 00:33
09

Dünyaca ünlü uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi: En kötü senaryo gerçekleşti! Korkutan İstanbul uyarısı / 08.02.23

Takvim 04:23
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