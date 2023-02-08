Kahramanmaraşta meydana gelen depremin ardından bölgedeki vatandaşların ihityaçlarının karşılanması adına devlet-millet el ele seferber oldu. Ancak kan emici fırsatçılar felaketi bile kendi çıkarları için kullanacak kadar insanlıktan çıktı. Depremzedelerin ihtiyaç listesine göz koyan fırsatçılar; çadır fiyatlarını bir günde yüzde 60 artırdı. Isıtıcıdan battaniyeye bölgedeki vatandaşların yaralarını saracak ürünlerin fiyatı fırladı. Bakanlık fırsatçılar için gerekli cezalerı kesmek adına harekete geçti.