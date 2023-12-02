Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alanen yayma suçundan soruşturma başlattı. Sosyal medyada yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TVnin çalışanı İranlı Ramin Saeidinin daha önce verdiği emniyetteki ifadesinde hesap üzerinden yapılan paylaşımları kendisinin yapmadığını Ümit Özdağdan talimat aldığını itiraf etmişti. Öte yandan iddianamede yer alan Özdağ ve Saeidinin yazışmalara ilk kez takvim.com.tr ulaştı. Saeidinin, ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr internet uzantılarını almak konusunda Ümit Özdağa teklifte bulunduğu belirlendi. Özdağın ise, Sen al ben parasını veririm diyerek açıkça provokatörlere finansal destek sağladığı belirlendi.