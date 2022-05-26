Zamanlaması manidar çıkışlarla Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü Kılıçdaroğlu! Bir dönem FETÖ, bir dönem HDP ile el ele / 25.05.22

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü olarak görevini layıkıyla yerine getirmeye devam ediyor. Türkiyenin dış politikada attığı her adımda zamanlaması manidar bir şekilde devreye giren Kılıçdaroğlu, son olarak FETÖ kampanyası iftiralarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı. Öte yandan bu CHP Genel Başkanının ilk vukuatı da değil. Takvim yaprakları Ocak 2016yı gösterdiğinde HDP ile sözde özerklik konusunda anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz, uygulanmalı ifadelerini kullanmıştı.