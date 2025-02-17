İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye’de yeni bir baskı dalgası güçleniyor başlıklı haberinde, bağımsız yargı kararlarını çarpıtarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Haberde CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki süreçler, Erdoğan’ın muhalefeti bastırma çabası olarak yorumlandı. Bu algı operasyonunun yalnızca uluslararası medyada değil, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’ndan da benzer sözlerin gelmesi dikkat çekti.