Zillet İttifakı'nda çatlak derinleşiyor! HDP'li Katırcıoğlu'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Boş laflar ediyor / 07.09.21

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Yalan ve iftira siyasetini kendilerine rota edinerek kirli algı oyunları kurgulayan Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor... HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu katıldığı bir programda ittifak ortakları olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun daha kendi tabanının taleplerini bile yerine getiremediğini ifade eden HDP'li Katırcıoğlu, CHP Genel Başkanı'nın boş konuştuğunu söyledi. Katırcıoğlu'nun çatlağı derinleştirecek sözlerinin ardından gözler CHP cephesine çevrildi.