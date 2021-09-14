Zillet'te kriz! Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesini istediği Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişti / 13.09.21

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2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda kimin aday olarak gösterileceği merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı olarak görevine devam etmesini istediği Ekrem İmamoğlu'nu Meral Akşener "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi yaparak parlatma çabasına girişti. İşte ittifaktaki krizin detayları...