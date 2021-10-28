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7/24 Dinle Takvim Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler
Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler

Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler

Takvim 02:05
02

Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından yarın açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak / 28.10.21

Takvim 01:42
03

Halkın gazetesi TAKVİM 27 yıldır haklının ve doğrunun yanında / 28.10.21

Takvim 01:42
04

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri Resmi Gazete'de: Görev süreleri uzatıldı! / 27.10.21

Takvim 02:21
05

TR Teknoloji Takımı Vakfı'ndan projelere çöken İBB Sözcüsü Murat Ongun'a gönderme: 'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık' / 27.10.21

Takvim 02:36
06

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 2 kupayı aldık üçüncüyü de alacağız / 28.10.21

Takvim 02:14
07

Kobani olayları davasında HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi / 27.10.21

Takvim 03:28
08

“Fotomaç Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine Beşiktaş damgası / 28.10.21

Takvim 02:26
09

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk futbolunu zirveye taşıyacağız / 28.10.21

Takvim 02:54

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