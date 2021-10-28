Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler

Rekabet Kurumu’nun soruşturmasında zincir marketler ve bazı tedarikçilerin fiyatları birlikte artırdıkları belgelerle tespit edildi. 5 zincir ve 2 tedarikçi firma hakkında rekabeti ihlal gerekçesiyle idari para cezası talep edildi. Kurul kararını bugün açıklayacak. Öte yandan gelen son dakika Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı saat 02.25te sona erdi. Yapılan açıklamada, Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi en geç 11 Kasım 2021 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır denildi.