Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var

Son dakika haberleri... Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezayı değerlendirdi. Başkan Küle, zincir marketlerin kartelleştiğini belirtirken Konu bugünün konusu değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir. dedi. Küle, daha önce birçok kez haberleştirilen WhatsApp konuşmalarıyla da alakalı Elde edilen belgelerde piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı yönünde ve bnzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği görülmüştür. diye konuştu. İşte Rekabet Kurumunun kestiği rekor cezanın detayları...