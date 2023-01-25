Ziraat Türkiye Kupasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. Kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medyanın ev sahipliğinde gerçekleştiridi. Çeyrek finalde Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise tur için seyircisininin önünde zorlu rakipleriyle mücadele edecek. Kupada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takvim.com.trye özel bir mesaj da iletti. İşte detaylar...