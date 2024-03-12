Son dakika haberi! Fenerbahçe - Pendikspor maçında yaşanan hakem hataları ve tartışmalı pozisyonların ardından Galatasaray, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. TFFye çağrı yapan sarı-kırmızılı yönetim, açıklamasında, Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın! ifadelerine yer verdi. Galatasarayın açıklamasına Fenerbahçeden cevap geldi. Kanarya, sosyal medyadan Takvim.com.trnin Teknik Direktör Okan Buraka yönelttiği yabancı hakem sorusu üzerinden cevap verdi. Yapılan açıklamada, PARADOKS: “Görünüşte” doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir. denildi.