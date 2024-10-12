UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Karadağ ile kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede maç boyunca savunma yapan rakibinin kilidini 69uncu dakikada İrfan Can Kahvecinin golü ile açtı. Yıldız futbolcu geçen seneden bu yana ilk kez fileleri havalandırdı ve kırmızı beyazlılar sahadan 1-0lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Vincenzo Montella ve öğrencileri liderliğini de sürdürdü. İşte Türkiye - Karadağ maçında yaşananlar...