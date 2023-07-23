Son dakika haberi! Takvim.com.trnin duyurduğu zoom cuntasının toplantısı sonrası CHPde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze geldi. Toplantı sona ererken CHPde medya operasyonu da başladı. CHPden yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, Bay Kemal intikam alıyor yorumlarına neden oldu. Partinin Halk TVye yaptığı ödemenin detayları açıklanmadı. Hazine yardımı alan CHPnin halkın parasını fondaşlara yedirdiği iddia edilirken vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. CHP yandaşı Fatih Portakal ise yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu.