Ağrılı Başımız Şarkı Sözleri
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Yanıldık bir hata yaptık.
Yüz yüze bağırdık, biz bize ağırdık
Bile bile bu sonuca vardık
Doğruyu bulamazken, yanlışı denemeden
Fazla kalmadan yer etmeden
Günahlara günah eklemeden
Sevdiğim kadar çok öğrendim
Sabrımız tükenmeden bitmelisin
Tarifi yok ihanetin içimizdeki nefretin
Aşka biçtiğim bedelin karşılığı yok
Affetmek özgürleşmek, zaten mümkün mü birleşmek
Aşktan ağrılı başımızın tedavisi yok
Bu dertten ağrılı başımızın tedavisi yok