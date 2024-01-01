Yıldızlar Da Kayar Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Yıldızlar Da Kayar
-
Yenilmiş gibi bi' hâlin var
İşine mi yaramadı mavi boncuklar?
Senin sarhoş eden öz güvenin
Merak etme sabaha kadar içerim
Hayatıma giren insanlar
Senin gibi sahte olamazlar
Söyleyeyim sen iyi bir oyuncusun
Bu garip hatanın sonuncususun
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Nasıl olduysa beni fark etti
Ne oldu da kafana dank etti?
Üzgünüm dün gece iş işten geçti
Bu taraf düşündü, eşini seçti
Nasıl olduysa beni fark etti
Ne oldu da kafana dank etti?
Üzgünüm dün gece iş işten geçti
Bu taraf düşündü, eşini seçti
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman güzelsin
Aman aman iyisin de
Aman aman unutma
İyinin de iyisi var
Aman aman güzelsin
Aman aman iyisin de
Aman aman unutma
Güzelin de güzeli var
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
-
Karanlık gecelerimin yıldızı sen
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Aydınlık dünyamı karartmadan gel
Simsiyah saçımı ağarmadan gel
Şimdilik güzelsin her şey seninle
Seni son bir defa görmem belki de
Aaahhh...
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Karanlık gecelerimin yıldızı sensin
Hep böyle bekletip hep söyletirsin
Hep yalan yeminler hep yalan sözler
Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin?
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin...
-
Yenilmiş gibi bi' hâlin var
İşine mi yaramadı mavi boncuklar?
Senin sarhoş eden öz güvenin
Merak etme sabaha kadar içerim
Hayatıma giren insanlar
Senin gibi sahte olamazlar
Söyleyeyim sen iyi bir oyuncusun
Bu garip hatanın sonuncususun
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Nasıl olduysa beni fark etti
Ne oldu da kafana dank etti?
Üzgünüm dün gece iş işten geçti
Bu taraf düşündü, eşini seçti
Nasıl olduysa beni fark etti
Ne oldu da kafana dank etti?
Üzgünüm dün gece iş işten geçti
Bu taraf düşündü, eşini seçti
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman güzelsin
Aman aman iyisin de
Aman aman unutma
İyinin de iyisi var
Aman aman güzelsin
Aman aman iyisin de
Aman aman unutma
Güzelin de güzeli var
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
Aman aman gidelim yâr mı geliyor?
Bu koca şehir ona dar mı geliyor?
Belli ki ayrılığı hazmedemedi
Kapı kapı geziyor, takip ediyor
-
Sen istersen kabul et
İstersen firar et
Ben öğrenirim yalnız mutluluğu
Küçük bir çocuğun
Elinden şeker alır gibi
Çaldınız benim mutluluğumu
Tanrı'nın gücüne gitmesin
Hep isyanları oynuyorum
Kimse üstüne alınmasın
Kendime bir yol arıyorum
Kimseye yalan söylemem
Gerçekten duymaya gelemem
Önce git, sonra ben anlarım
Aklıma gelince ağlarım
Söyleme
Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya
Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya
Alıştım yalnızlığın soğuk makamına
Üşümeyeyim yeter
Söyleme
Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya
Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya
Alıştım yalnızlığın soğuk makamına
(Üşümeyeyim) yeter
Tanrı'nın gücüne gitmesin
Hep isyanları oynuyorum
Kimse üstüne alınmasın
Kendime bir yol arıyorum
Kimseye yalan söylemem
Gerçekten duymaya gelemem
Önce git, sonra ben anlarım
Aklıma gelince ağlarım
Söyleme
Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya
(Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya)
Biz böyle korkaklar beraber takılırız bazen
Şarkılar söyleyip... (Alıştım yalnızlığın soğuk makamına)
Üşümeyeyim yeter
Söyleme
Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya
Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya
Alıştım yalnızlığın soğuk makamına
Üşümeyeyim yeter
Söyleme
Hiç gücüm yok (karşında), hiç gücüm yok
Duymaya
(Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş) olmaya
Alıştım yalnızlığın soğuk makamına
(Üşümeyeyim yeter)
Söyleme
Hiç gücüm yok karşında gerçeği duymaya
Yeniden yalnız, eskiyi yitirmiş olmaya
Alıştım yalnızlığın soğuk makamına
(Üşümeyeyim) yeter
-
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Sür son hız kaderin üstüne doğru
Dimdik olmayan yenik olacak
Düşenin dostu yok, kendi kalktı
Son kozu elinde huzur olacak
Zor mu, bu kadar zor mu?
Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak
Olur mu, söyle olur mu?
Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak
Ben de seni o gecelerde buldum
Pişman değilim seviyordum
Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum
Kendi elini kendi tutan olmaz
Hayat bu yalnız yaşanılmaz
O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Sür son hız kaderin üstüne doğru
Dimdik olmayan yenik olacak
Düşenin dostu yok, kendi kalktı
Son kozu elinde huzur olacak
Zor mu, bu kadar zor mu?
Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak
Olur mu, söyle olur mu?
Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak
Ben de seni o gecelerde buldum
Pişman değilim seviyordum
Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum
Kendi elini kendi tutan olmaz
Hayat bu yalnız yaşanılmaz
O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
-
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Sür son hız kaderin üstüne doğru
Dimdik olmayan yenik olacak
Düşenin dostu yok, kendi kalktı
Son kozu elinde huzur olacak
Zor mu, bu kadar zor mu?
Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak
Olur mu, söyle olur mu?
Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak
Ben de seni o gecelerde buldum
Pişman değilim seviyordum
Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum
Kendi elini kendi tutan olmaz
Hayat bu yalnız yaşanılmaz
O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Vazgeç gecenin karanlığından
Ben vazgeçtim sabah olacak
Her yeni gün bana kuvvet olacak
Kendime ördüğüm duvara karşı
Sür son hız kaderin üstüne doğru
Dimdik olmayan yenik olacak
Düşenin dostu yok, kendi kalktı
Son kozu elinde huzur olacak
Zor mu, bu kadar zor mu?
Yaşadığın kötü günü affedip yeniye uyanmak
Olur mu, söyle olur mu?
Umudunu odalara hapsedip geceye göz yummak
Ben de seni o gecelerde buldum
Pişman değilim seviyordum
Sonunda karanlık bir kuyuda boğuluyordum
Kendi elini kendi tutan olmaz
Hayat bu yalnız yaşanılmaz
O karanlık kuyuya ufak bi' sevgi ver
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
Güneşe lüzum olmaz
-
Karanlık gecelerimin yıldızı sen
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Aydınlık dünyamı karartmadan gel
Simsiyah saçımı ağarmadan gel
Şimdilik güzelsin her şey seninle
Seni son bir defa görmem belki de
Aaahhh...
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin?
***
Karanlık gecelerimin yıldızı sensin
Hep böyle bekletip hep söyletirsin
Hep yalan yeminler hep yalan sözler
Bir gün gerçek olup gelemez misin gelemez misin?
***
Yıldızlarda kayar durmaz yerinde
Solar güzelliğin kalmaz yüzünde
Sensiz can verirken
Son nefesimde bir yudum su vermeye
Gelemez misin gelemez misin...