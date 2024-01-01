Ara Ara Ft Yasin Keleş (Extended) Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun

Ara Ara Ft Yasin Keleş Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun