İlk Şarkı Sözleri
Tan Taşçı İlk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı İlk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
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Temmuz Ağustos Eylül
Her mevsimde durma gül
Hayat inan çok kısa
Belki çıkmayız yaza
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Boşvermişim boşvermişim
Boşvermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boşver dünyaya
**
Ahmet Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
**
Boşvermişim boşvermişim
Boşvermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boşver dünyaya
**
Aldatırlar aç gözünü
Unut artık geçmiş dünü
Her akşam ayrı güzelle
Sen de geçir her gününü
**
Boşvermişim boşvermişim
Dünyaya ben boşvermiş
Vallahi aldırmıyorum
Elalem ne söylermiş
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Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun