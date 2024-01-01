Ara Ara Ft Yasin Keleş Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Sen sevip öptün diye senin mi oldu Çiçekler taktın diye gelin mi oldu En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı Geçmişler olsun geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra ne denir ki sana Geçmişler olsun, geçmişler olsun

Boşvermişim Dünyayı Ft Yasin Keleş Temmuz Ağustos Eylül Her mevsimde durma gül Hayat inan çok kısa Belki çıkmayız yaza ** Boşvermişim boşvermişim Boşvermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boşver dünyaya ** Ahmet Mehmet Süreyya Hepsi boş hepsi hülya Bir gün hayat bitecek Dersin görmüşüm rüya ** Boşvermişim boşvermişim Boşvermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boşver dünyaya ** Aldatırlar aç gözünü Unut artık geçmiş dünü Her akşam ayrı güzelle Sen de geçir her gününü ** Boşvermişim boşvermişim Dünyaya ben boşvermiş Vallahi aldırmıyorum Elalem ne söylermiş