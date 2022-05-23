Hazine Şarkı Sözleri
Tan Taşçı Hazine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı Hazine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hazine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Sen sevip öptün diye senin mi oldu
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra ne denir ki sana
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
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Görmeyi denedim
Gönül gözüyle
Yaşamadım bilmiyordum
Aşkmış hazine
***
Sorun etmedim
Bakınca maziye
Bir baktım bin ders aldım
Kısmetmiş bugüne
***
Oysa sana ne kadar ihtiyacım varmış
Yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor
Yanında zaman ne kadar da kısaymış
Yoksun ya günler geçip gitmiyor
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