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7/24 Dinle Sözümü Tutamadım

Sözümü Tutamadım Şarkı Sözleri

Tan Taşçı Sözümü Tutamadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tan Taşçı Sözümü Tutamadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sözümü Tutamadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tan Taşçı

Tan Taşçı

Sözümü Tutamadım

  • Aşkım Aşkım

  • Doğum Günü

  • Geçer

  • Kızılca Güneş

  • Neler Neler

  • Sözümü Tutamadım

  • Ziyan

  • Neler Neler (Club Version)

  • Yağdır Günahları Üstüme

  • Yağdır Günahları Üstüme (Club Version)

  • Sana Böylesi Yakışır

  • Belki Merak Etmezsin

  • Bıktım Senden

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