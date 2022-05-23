Sözümü Tutamadım Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Sözümü Tutamadım
-
Aynı mehtaba bakıp
Aynı yıldızı sen de izliyor musun?
Aynı filmi seyredip
Aynı sahnede sen de ağlıyor musun?
Aynı kitabı okuyup
Aynı satırı sen de çiziyor musun?
***
Affına sığınıp bir cahillik edip
Sana sesleniyorum
Her gece dua edip hayallere dalıp
Seninle yaşıyorum
***
Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum
uyuyor musun? duyuyor musun?
***
Aşkım Aşkım
Bu gece kendime şaştım
Gururum kapalı bir duvardı
Bu benim bütün dünyamdı
Onu da senin için açtım
***
Aşkım Aşkım
Bu gece ışıkları yaktım
Oturup pencerenin önüne
Gelecek misin diye baktım
Sonunda kendime şaştım
***
Affına sığınıp bir cahillik edip
Sana sesleniyorum
Her gece dua edip hayallere dalıp
Seninle yaşıyorum
***
Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum
uyuyor musun? duyuyor musun?
***
Aşkım Aşkım
Bu gece kendime şaştım
Gururum kapalı bir duvardı
Bu benim bütün dünyamdı
Onu da senin için açtım
***
Aşkım Aşkım
Bu gece ışıkları yaktım
Oturup pencerenin önüne
Gelecek misin diye baktım
Sonunda kendime şaştım
***
Aşkım Aşkım
Bu gece kendime şaştım
Gururum kapalı bir duvardı
Bu benim bütün dünyamdı
Onu da senin için açtım
***
Aşkım Aşkım
Bu gece ışıkları yaktım
Oturup pencerenin önüne
Gelecek misin diye baktım
Sonunda kendime şaştım
***
Şimdi yoksun kim aldı her şeyim sen de kaldı
biliyor musun? , duyuyor musun?
-
Tek başıma dört duvar
Sanki mevsim hep bana sonbahar
O duvarlarda seninle mutlu mesut günlerin resmi var
Resimlerin hep güleç üzgün olan bir tane var haydi seç
Senin Aldığın çerçevenin içinde mutsuzum yalnızım
***
Bugün bir başka yüreğim yanıyor
Kendimden önce merak ediyor soruyorum
Başka ellerde belki de mutlusun
Bense seninle bittiğim yerde duruyorum
***
Bugün senin doğum günündü
Ömrüm yıllara bölündü
Ruhumu teninle boyadım
Evimdir kokunla yaşadım
Buda sana hediyem alırsan
Aklının bir yerinde dursun
Unutma yaşıyor olursam
Aynı adreste bulursun
***
Bugün bir başka yüreğim yanıyor
Kendimden önce merak ediyor soruyorum
Başka ellerde belki de mutlusun
Bense seninle bittiğim yerde duruyorum
***
Bugün senin doğum günündü
ömrüm yıllara bölündü
Ruhumu teninle boyadım
Evimdir kokunla yaşadım
Buda sana hediyem alırsan
Aklının bir yerinde dursun
Unutma yaşıyor olursam
Aynı adreste bulursun
***
Bugün senin doğum günündü adettendir
Bunca yıllık ömrümü sende kalan gönlümü
Yüzümdeki kırık tebessümle topladım hediye yaptım
Kendimi getirir verirdim ama
Bende kalan tek vasfın gurur yaptım
Asla sevmedim yine gözümde bir damla yaşsın
Yeni yaşın kutlu olsun Aşkım!
-
Hep aynı hikaye
Gönlüm düşünce aşka
Her ayrılık aynı
Yalnız kişiler başka
***
Hep aynı yalnızlık
Aynı tanıdık telaş
Hep aynı her şey aynı
Sanki birbirine eş
***
Geçer geçer daha öncekiler gibi
Bu da geçer
Neler neler geçmedi ki
Yine düşer
Deli divane gönlüm aşka aşka
Aşka vurgunum ben
***
Geçer geçer daha öncekiler gibi
Bu da geçer
Neler neler geçmedi ki
Yine düşer
Deli divane gönlüm aşka aşka
Aşka
***
Hep aynı heyecan
Aynı çocuksu hayat
Ben böyle biraz deli
Sen de bir an öyle kal nasıl olsa
***
Geçer geçer daha öncekiler gibi
Bu da geçer
Neler neler geçmedi ki
Yine düşer
Deli divane gönlüm aşka aşka
Aşka vurgunum ben
-
Bu ne zarar bu ne acı
Durulmadı doyamadı acımadı
umarsız içimdeki sancı
Bu ne akşam vakti
Bu ne alaca karanlık
batmak bilmeyen kızılca güneş
Bana bu son bir an olsun
Duman olsun daha da görmesin bu diyar
Sensiz sabahlar
***
Bekleyecek ve göreceğim
Hep yalnız yürüyeceğim
Bu koca kalabalık yollarda
Belki de tükeneceğim
***
Yeminim var ve de tutacağım,
Ömür boyu dayanacağım
Bu kör karanlık kuyularda
Belki de boğulacağım
***
Bu hayata kimseleri sokmam artık
Kimseleri mutsuz etmem artık
Yalnız doğdum yalnız öleceğim
Seni uzaktan izleyeceğim
Yalnız doğdum yalnız öleceğim
Bedelini kendim ödeyeceğim
***
Bu ne zarar bu ne acı
Durulmadı doyamadı acımadı
umarsız içimdeki sancı
Bu ne akşam vakti
Bu ne alaca karanlık
batmak bilmeyen kızılca güneş
Bana bu son bir an olsun
Duman olsun daha da görmesin bu diyar
Sensiz sabahlar
***
Bekleyecek ve göreceğim
Hep yalnız yürüyeceğim
Bu koca kalabalık yollarda
Belki de tükeneceğim
***
Yeminim var ve de tutacağım,
Ömür boyu dayanacağım
Bu kör karanlık kuyularda
Belki de boğulacağım
-
Sığınacak başka kimim var
Gecemde gündüzümde sen
Senin için atan yüreğimin
Yangınını bir bilsen
***
Neler neler neler neler
Neler yaşatıyorum
Neler neler neler neler
Ne savaşlar veriyorum
Neler neler neler neler
Gözümde büyütüyorum
Neler neler neler neler
Ne hayaller kuruyorum
***
Allah'ım yardım et
Yardım et ölüyorum
Bu benimki yol değil
Kendimi biliyorum
Mışıl mışıl uyuyor
Duygu nedir bilmiyor
Bense böyle her gece
Kendimi yiyorum
***
Sığınacak başka kimim var
Gecemde gündüzümde sen
Senin için atan yüreğimin
Yangınını bir bilsen
***
Neler neler neler neler
Neler yaşatıyorum
Neler neler neler neler
Ne savaşlar veriyorum
Neler neler neler neler
Gözümde büyütüyorum
Neler neler neler neler
Ne hayaller kuruyorum
***
Allah'ım yardım et
Yardım et ölüyorum
Bu benimki yol değil
Kendimi biliyorum
Mışıl mışıl uyuyor
Duygu nedir bilmiyor
Bense böyle her gece
Kendimi yiyorum
***
Neler neler neler neler...
-
Sana bir şarkı daha yapacağım
Adı unuttum seni olacak
***
İyi niyetle söylenen
Yalanlar günah olmazmış
Bilmiyorum
Niye söyledim hasta kalbime
Uyudum yenildim
Zamana direndim
Kurduğum hayalmiş affet
Yarım aklıma yenildim
Mühim olan sadece sendin
***
Sen yoksan çiçek de yok
Hayatta yok
Bebekte ondan sonra
Ölüm mü olur
Zaman mı durur
Ruhum kafeste
***
Unuturum demiştim ya
Sözümü tutamadım gülüm
Öyle bir unutmak ki
Zor gelir sanki bir ölüm
Her defasında anlattım
Yalnız sen beni ağlattın
Şimdi bir tek dileğim var
O gül yüzün solmasın
-
Gitme diye mi kavgam
Yaşamayı mi seçtim
Askta gurur olmazmış
Yalnızlık kötü bir secim
Sensizlik acı bir bicim
***
Ağlarsa anam ağlar
Yalan olur gerisi beni anlamaz
Hiç olmazsa nasibim olur
Beni de vur yaban ellere güven olmaz
***
Bu kalbin hep sesi kesik sana ezik
Boyu gayri civan durmaz
Bir şey daha var düzeni bozuk
Yarası derin içinde de can durmaz
***
Susarım sözünü tutarım
Nefesinle hayat bulurum
Söz buyur sana kul olur
Bu can bin de bin kere ölür
***
Git deme kurban olurum
Senle yaşadım son bulurum
Yıllarım zindanım olur
Sensiz zarar ziyan olurum
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