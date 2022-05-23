O kadar güzel güzel gittin uzağa benden Ben hala aynı ben değilim Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden Zaten ben de pek emin değildim *** Aramızdaki onca güzel şey Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz Gerçek bir parça mutluluk için kaçmaz mı İnsan kendi olmaz mı *** Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bir yol seç, kaybolmuşsun *** Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile Yok istemem, gezmem o denizlerde Duy da gel ama kalpten olsun Bir yol seç, kaybolmuşsun