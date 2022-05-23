Bana Aşktan Söz Etme Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Bana Aşktan Söz Etme
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O kadar güzel güzel gittin uzağa benden
Ben hala aynı ben değilim
Anladım ki bitecek, sonu gördüm önceden
Zaten ben de pek emin değildim
***
Aramızdaki onca güzel şey
Onca zaman, nasıl olur huzur bulmaz
Gerçek bir parça mutluluk için kaçmaz mı
İnsan kendi olmaz mı
***
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bir yol seç, kaybolmuşsun
***
Aşksa gel, ya da hiç düşünme bile
Yok istemem, gezmem o denizlerde
Duy da gel ama kalpten olsun
Bir yol seç, kaybolmuşsun
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Bak neler oldu, zor zamanlar bizi buldu
Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu
***
Sence ilk adımı hangimiz attı
Her yer toz dumandı, zaman göz ardı
Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı
Belki bir oyundu ama canımız yandı
***
Bir an dayanamam
Bu dünyaya yaranamam
Gitme sonum olur diyen dilin
Kalbin yalan, vedan yalan, yalan
Bana aşktan söz etme n'olur
Senin sevdan, dünyan yalan
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