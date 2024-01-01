Bağlanma Problemi GERÇEKTEN AYRILALIM CANIMIZ ÇOK YANACAK TATLIYA BAĞLAYALIM MI ARKADAŞ KALARAK ALIŞINCA PAYLAŞIP , PAYLAŞINCA ZORLAŞIP KENDİME YETEMİYORUM * YENİDEN AİT OLACAK MI BULACAK MIYIM YİNE Bİ YERDE DURACAK MI KOPACAK MIYIM BİRAZ İLERDE İNECEK KALACAK MIYIM SÖYLE NE YAPMALIYIM * OYNAMA YAVRUM KENDİNDEN EMİNLERİ ZORLAMAYALIM TUTULMAZ YEMİNLERİ SEN ÇOK BİLMEZSİN BAK BENİM GİBİLERİN BAĞLANMA PROBLEMİ VAR

Dur Ben hep buradaydım sen bakmadın Bakamadın Davranışların bambaşkaydı Çözüm buldun fırsat vermedin Erteledin terk edişlerin alçakçaydı *** İyileştir kollarında yine Bu yalvarmalar son bulsun Söz verdim içimden geçen sese Kader nasıl isterse öyle olsun *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur

Nasıl Seveceğim Ne kadar çok uzakta olsan da, Perdene değen rüzgarı bilicem. Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla, Nasıl inanıcam sevdana, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışı nasıl silicem? Kadere güvenip nasıl düzelicem? *** Ne kadar eksik ve yalnız olsam da, Bir daha sana güvenemicem. Ellerinle bağladığın yarınlarıma sen ağla, Nasıl inanıcam sevdaya, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışın nasıl silicem? Kadere güvenip, nasıl düzelicem?

O'na Söyle Kırılmasın, incinmesin Dert değmesin dallarına Rüzgar üşütmesin Zor olmasın sabahlarına *** Sakın ağlamasın Bir kendini bilmeyene Bağlamasın gönlünü Gitsin bir hak edene *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen

Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan

Hata Hiç olmadık bir durumdayım Nerdesin yok sabahlarım Silinmez hiç mesajlarım Bakar bakar, ağlarım Sevmekten tüm suçlarım Sonu bilmekten hep bu uçlarım Yardım et zor yasaklarım Yoksa ben senin hatan mıyım? Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hiç olmadık bir durumdayım Nerdesin yok sabahlarım Silinmez hiç mesajlarım Bakar bakar, ağlarım Sevmekten tüm suçlarım Sonu bilmekten hep bu uçlarım Yardım et zor yasaklarım Yoksa ben senin hatan mıyım? Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata)

Kara Kara Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün

Kusura Bakma Yine vuruyor başıma, gitmiyor hoşuma Dengesiz halim içimi yıpratıyor Yüzüne güldüğüme bakma Seviyor, sevemiyor, bilemiyor Korkuyor kalbim, Yarını kestiremem lütfen Kusuruma bakma * Nasılda zor bulduk Hani bize kaybolduk Önümüzde yollar vardı Üstümüzde nazarlar * Öylece dokunma git, dağıttığın hayatıma Alıştığım yeni yaşantıma Sevmekle sana bir zarar verdiysem bilmeden eğer Bana bir ömür yeter, kusura bakma

Nasıl Seveceğim (Akustik Versiyon) Ne kadar çok uzakta olsan da Perdene değen rüzgârı bilice'm Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla Nasıl inanıca'm sevdaya, kime sarılıca'm? Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle Bil ki dönmelisin, (kafayı yiyice'm böyle) Alnıma yazılmışı nası' silice'm? Kadere güvenip nası' düzelice'm? Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle Bil ki dönmelisin, kafayı yiyice'm böyle Alnıma yazılmışı nası' silice'm? Kadere güvenip nası' düzelice'm? Ne kadar eksik ve yalnız olsam da Bir daha sana (güvenemice'm) (Ellerinle) bağladığın yarınlarıma sen ağla Nasıl inanıca'm sevdaya, kime sarılıca'm? Şimdi bir daha nası' sevice'm? Söyle Bil ki dönmelisin, (kafayı yiyice'm böyle) Alnıma yazılmışı nası' silice'm? Kadere güvenip nası' düzelice'm? Alnıma yazılmışı nası' silice'm? Kadere güvenip nası' düzelice'm? Kadere güvenip nası' düzelice'z?