Barbie Şarkı Sözleri
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Boynuma dişini taktın takalı,
Kanımda dengeler değişiyor,
Bu şekilde bırakıp gittin gideli,
Ellerim kokunla dövüşüyor.
***
Isırıp da dişini taktın takalı
Kanımda dengeler değişiyor
Ateşini bırakıp yaktın yakalı,
Bedenim vampire dönüşüyor.
***
Kimisi çılgın bir günlük heves gibi
Kimisi dargın nazlı bir çiçek
Kimisi olgun bir barbie bebek gibi
istemiyor, İstemiyor.
***
Kimisi çılgın bir günlük heves gibi
Kimisi dargın nazlı bir çiçek
Kimisi olgun bir barbie bebek gibi
istemiyor, İstemiyor.