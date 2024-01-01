Ben Her Bahar Mutsuzum Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı Ben yarından umutsuzum Böyle biçare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum * Geçiçi sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum * Göçen kuşlar çaldılar baharımı Ben yarından umutsuzum Hasret tüketti umutlarımı Ben her bahar mutsuzum * Geçici sitem edip acıyı içeceğim Kendime fırsat verip geçeceğim Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim Benim için mutlu olmak hayal kurmak * Ben her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum Ne yazık her bahar, ben her bahar Ben her bahar mutsuzum

Aç Kollarını Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım. *** Israr ediyor. Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim, Herkes biliyor, Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim... *** Israr ediyor. Seni göre göre deli gibi atıyor kalbim, Herkes biliyor, Sana yana yana köle gibi tapıyor kalbim... *** Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım... *** Aç kollarını canım diye sarayım seni, Öp şu dudaklarımı ver bir nefes doyayım...

Ağla Ağla Remix Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Bilirim herşey zaman geçer unutulur Her günün birbirinden güzel olur dilerim Henüz sabah oldu uykusuz bir gece daha Gücüm kalmadı tanrım bu son olur *** Bütün gece Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak

Ağla Ağla Bilirim her şey zaman geçer unutulur Her günün birbirinden güzel olur dilerim Henüz sabah oldu uykusuz bir gecem daha Gücüm kalmadı tanrım bu son olur *** Bütün gece Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak *** Ağla ağla Bir çıkar yol bulamadım Senden ayrı senle mutlu olamadım Çok savaştım zor kazandım doyamadım Ama ayrılıp gideceğim gör bak Biliyorum kahrolup biteceğim gör bak *** Bütün gece Sağa dön yatamadım Sola dön yatamadım Belki başını koyacak bir diz Belki derman olacak biri Tanrıya sığındım çaresiz

Asla Yaş dökmesin gözlerin Ağlatır sözlerim Unuturum sanma Şimdiden özledim *** Sanma ki bitiyoruz Sanma ki tükenecek Tarifsiz bu sevda ilelebet sürecek *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Uzak diyarlarda yolunu gözledim Bekledim umarsız Senle ben istedim *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben *** Asla kalbime gömemem Seni bir kalemde silemem Güneş olupta doğarım bir sen bir ben

Kalbime Gömüyorum sana bir şarkı daha yapacağım, adı unuttum seni olacak. belki de kimseleri aramıyorum, tanrım bu yaraları kim saracak? *** karşımda resmin duruyor günlerim sensiz geçiyor bir ömür böyle nasıl sürecek dayanamıyorum.. *** zaman nasıl hızlı geçiyor.. gözlerim dolu dolu oluyor. saatlerce bizi izlemeye doyamıyorum *** şimdi kalbimi mi beynimi mi dinleyim anlamadım ki ben şimdi neyleyim? seni çıkarıp içimden atamıyorum *** hayır hayır ama artık olmaz, bundan böyle yerin dolmaz.. seni çaldığın kalbime gömüyorum. *** kalbimi mi beynimi mi dinleyim anlamadım ki ben şimdi neyleyim? seni çıkarıp içimden atamıyorum *** hayır hayır ama artık olmaz, bundan böyle yerin dolmaz.. seni çaldığın kalbime gömüyorum.

Rica Ederim İnanmıyorum nasıl ayrıldık? Kime aldandık kara sevdaydık.. Biz seninle dağlara ferman, Dillere destan ellere hüsran... *** İçime sığmıyor derdim kederim Özledim yemin ederim Bilsen nasıl çarpıyor Yüreğimde ellerim *** Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal' Diyorsun olsun Dağ gibi çeker giderim Üzüntü yaratma Ömrümü verdim yollarına serdim diye Hiç önemi yok rica ederim *** Bekliyorum sabah olur mu? Kapı çalar mı, beni arar mı? Biz onunla dağlara ferman, Dillere destan ellere hüsran... *** İçime sığmıyor derdim kederim Özledim yemin ederim Bilsen nasıl çarpıyor Yüreğimde ellerim *** Sevgilim 'bitti bu aşk hoşça kal' Diyorsun olsun Dağ gibi çeker giderim Üzüntü yaratma Ömrümü verdim yollarına serdim diye Hiç önemi yok rica ederim

Yalvarırım Sensizliğe her sabah Uyanır sadece bakarım Gözlerimi sımsıkı kapar Çaresiz Allah’a haykırırım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Sığınıp yağmura yağarım beraber Damlalara sarılır ağlarım Kara bulutlar çökmüş üstüme Sensiz gülüm açmaz solarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım Yalvarırım yanarım Kim ne dese kanarım Kaybetmem umutlarımı Yine açar yine de bakarım

Külliyen Yalan Külliyen yalan Çok sevdim seni Neler çektim elinden Mahvettin beni Külliyen yalan Çok sevdim seni Neler çektim elinden Mahvettin beni Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım Külliyen yalan Çok sevdim seni Neler çektim elinden Mahvettin beni Külliyen yalan Çok sevdim seni Neler çektim elinden Mahvettin beni Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım Sevmedim ama hep numara yaptım Kendime bile parayla sattım Gelmedim ama hep yarına attım Dibinde kalmış, sıyırdım attım

Büyü Yaptın Başa bela bir duygu bu Anlatılmaz tarif olmaz Yere sığmaz deniz almaz Akla zarar bir duygu bu * Aklım hep senınle Kal gitme benimle Bak bana deli diyorlar Zararım kendime * Sen bana büyü yaptın Yüreğime demir attın Ateşimi kor yaptın Azalmıyor azalmıyor * Yıkamadım gömleğini Tenin kokar heryerinde Henüz ufak bir veletsin Büyütürüm ellerimle