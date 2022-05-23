Benim Gibi Olmayacak (Disco) Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Benim Gibi Olmayacak (Disco)
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Baharda serseriye sevmesi kolay,
Gönlünü kışlara mahkum tutsa.
Tüm yıldızlar adına çıksa,
Tanrı yazsa kaderin olsa.
***
Benim gibi olamayacak, benim gibi olmayacak
***
Belki sevgilin olacak yalandan
Mutlu gibi yapacaksın
Sabahları uyanınca gözlerinde
hep beni bulacaksın
***
Kalbin hep yarım kalacak
Aradığım nedir diye soracaksın
Benim gibi olamayacak,
benim gibi olmayacak
***
Benim gibi olamayacak, inanma
Benim gibi olamayacak, Sonu Bendim
Benim gibi olamayacak, inanma
Benim gibi olamayacak...