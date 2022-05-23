Baharda serseriye sevmesi kolay, Gönlünü kışlara mahkum tutsa. Tüm yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa kaderin olsa. *** Benim gibi olamayacak, benim gibi olmayacak *** Belki sevgilin olacak yalandan Mutlu gibi yapacaksın Sabahları uyanınca gözlerinde hep beni bulacaksın *** Kalbin hep yarım kalacak Aradığım nedir diye soracaksın Benim gibi olamayacak, benim gibi olmayacak *** Benim gibi olamayacak, inanma Benim gibi olamayacak, Sonu Bendim Benim gibi olamayacak, inanma Benim gibi olamayacak...