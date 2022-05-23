Bi' Başka Ayrıldık Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Bi' Başka Ayrıldık
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Sen olsaydın zarar verirdin
Daha güçlü olandın sen
Ben olsaydım içime atardım
Hissederdim derinden
***
Ne olduk sevgilim neden darıldık
Ne zaman unuttuk neye sarıldık
Bi' gören, bi' duyan, bi' çaban yok artık
Anladım bu defa bi' başka ayrıldık
***
Sonumuz gelir zaman elinden
Özgür kalır ruhlarımız
Ben vazgeçsem tüm eksiklerimden
Sence mutlu olur muyuz
***
Saklasam hatıran durur mu?
Çok seven, terk eden bir olur mu?
Bi' sen, bi' ben, bi' biz olur mu?
Bu his durulur mu sence?