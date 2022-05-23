Sen olsaydın zarar verirdin Daha güçlü olandın sen Ben olsaydım içime atardım Hissederdim derinden *** Ne olduk sevgilim neden darıldık Ne zaman unuttuk neye sarıldık Bi' gören, bi' duyan, bi' çaban yok artık Anladım bu defa bi' başka ayrıldık *** Sonumuz gelir zaman elinden Özgür kalır ruhlarımız Ben vazgeçsem tüm eksiklerimden Sence mutlu olur muyuz *** Saklasam hatıran durur mu? Çok seven, terk eden bir olur mu? Bi' sen, bi' ben, bi' biz olur mu? Bu his durulur mu sence?