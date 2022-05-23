Bilir Mi? Söz ağızdan çıktı bir kere Anladım gönülde vardı Şimdi bana yalnız Gitmesi kaldı *** Ne yazık ki hakim bey Bir ifadem, bir müdafam yok Sadece dört satırlık Son sözüm kaldı *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini bilir mi? Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini bilir mi? Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? Bir ömür boyunca doyar mı? *** Bilir mi? Solmaya değer mi? Şimdi sen bir yabancı gibi, Ben seni ellerimle sularken.. *** Bilir mi? Yerime gelen kıymetini bilir mi? Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden, Bir ömür boyunca doyar mı...

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun *** Güzelsen güzelsin yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun *** Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi Ah bu şarkıların gözü kör olsun *** Sonunda tuz bastın gönül yarama Nice dağlar koydun nice arama Seni terk edip de gitmek var ama Ah bu şarkıların gözü kör olsun

Elbise Üstüme geliyorlar cümlede sen geçince Dudaklarım kapanmıyor, zehir gibiyim Kızsam da kıyamıyorum, senin masum haline Hiç önemi yok susar gibiyim, sana deliyim *** Şimdi sen en derinde saltanat sürüyorsun, Bir küçük merakım var, ne kadar seviyorsun? Senin bir gülüşüne dünyalar kuruyorum, Yoksa ben fark etmeden hayal mi görüyorum? Deli mi oluyorum? *** Üstümde sana ait en sevdiğim elbise, Sen yokken tükenmeyen vakit gibiyim, Haince bakıyorsun deli mavi gözlerinle Uyurken gezer gibiyim, Sana deliyim! *** Üstümde sana ait sen sevdiğim elbise, Sen yokken tükenmeyen vakit gibiyim, Haince bakıyorsun deli mavi gözlerinle Uyurken gezer gibiyim, Sana deliyim!

Elektrik Ne zaman bir ateş yansa içimde, Sen gibi kokarım. Aklıma çelemez hiç bir vuslat, Ne sağıma ne soluma bakarım *** Hayat bu bazen sınar insanı Caziptir her yasağı Bize ait ne varsa elimizde, Ona iyi bakalım.. *** Bu sıra kötü bir elektrik var aramızda Bu aşka dair tüm saygımızla Biraz ayrı kalalım adabımızla Şeytana uymayalım *** Bu sıra kötü bir elektrik var aramızda Bu aşka dair tüm saygımızla Biraz ayrı kalalım adabımızla Şeytana uymayalım