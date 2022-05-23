Bırak Beni Şarkı Sözleri
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Bırak beni yeter aldattığın yeter
bırak beni deli ettin
artık çek git bu nasıl sevgi
sen kendine aşıksın
sen yalancısın
hatta sevişirken bile yabancısın
sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
bırak benim için ne mümkün ayrılmak
ben ayrılamam sen beni bırak
bırak bırak
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Çok istedim, unutmak istedim esmer ellerini
Gözlerini, kokunu, yanık tenini
Bana dokunduğun anda hislerimi
Unutmadım oysa sen bir yalancısın
Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
Bırak benim için ne mümkün ayrılmak
Ben ayrılamam sen beni bırak
Bırak…
Bırak…
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen