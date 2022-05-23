Bırak beni yeter aldattığın yeter bırak beni deli ettin artık çek git bu nasıl sevgi sen kendine aşıksın sen yalancısın hatta sevişirken bile yabancısın sen kimsin sen ne rahat insansın bırak bırak benim için ne mümkün ayrılmak ben ayrılamam sen beni bırak bırak bırak *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Çok istedim, unutmak istedim esmer ellerini Gözlerini, kokunu, yanık tenini Bana dokunduğun anda hislerimi Unutmadım oysa sen bir yalancısın Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak Bırak benim için ne mümkün ayrılmak Ben ayrılamam sen beni bırak Bırak… Bırak… *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen