Çanta (Clup Mix) Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Çanta (Clup Mix)
-
Gücüme gidiyor kurduğun cümleler
Düştüğüm hallere inanamıyorum
Üstümde kurduğun edepsiz baskıya
Dayanamıyorum
***
Bu sabah aynada kendime bir söz verdim
Belki de bu aşka ve sana zarar verdim
Yıllarca senin için özümden verdim
Çok iyi anlıyorum
***
En azından beraberken
Ayrılalım yol yakınken
Henüz saygı duyarken
Ve severken
***
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüp de başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum
***
Gidiyorum şimdi elimde bir yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum
-
Gücüme gidiyor kurduğun cümleler
Düştüğüm hallere inanamıyorum
Üstümde kurduğun edepsiz baskıya
Dayanamıyorum
***
Bu sabah aynada kendime bir söz verdim
Belki de bu aşka ve sana zarar verdim
Yıllarca senin için özümden verdim
Çok iyi anlıyorum
***
En azından beraberken
Ayrılalım yol yakınken
Henüz saygı duyarken
Ve severken
***
Gidiyorum şimdi elimde çanta
Tüm bağlantımı kestim şu anda
Üzülüp de başına vurduğu anda
Zor olacak ama gidiyorum
***
Gidiyorum şimdi elimde bir yürek
Bu sonuca nasıl geldik delice severek
Güm güm atıyor çok üzülerek
Ölüyorum ama gidiyorum