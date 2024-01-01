Gücüme gidiyor kurduğun cümleler Düştüğüm hallere inanamıyorum Üstümde kurduğun edepsiz baskıya Dayanamıyorum *** Bu sabah aynada kendime bir söz verdim Belki de bu aşka ve sana zarar verdim Yıllarca senin için özümden verdim Çok iyi anlıyorum *** En azından beraberken Ayrılalım yol yakınken Henüz saygı duyarken Ve severken *** Gidiyorum şimdi elimde çanta Tüm bağlantımı kestim şu anda Üzülüp de başına vurduğu anda Zor olacak ama gidiyorum *** Gidiyorum şimdi elimde bir yürek Bu sonuca nasıl geldik delice severek Güm güm atıyor çok üzülerek Ölüyorum ama gidiyorum