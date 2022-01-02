Tan Taşçı 30 Ekim 1981 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başlamış, lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söylemiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katılmış ve bunun yanında şan dersleri de almaya başlamıştır. Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girmiştir. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev almıştır. Sahne dersleri de alan Taşçı, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol almıştır. Taşçı, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü piyasaya sürmüş ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurmayı başarmıştır. Taşçı, iki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla müzikseverlerle buluşturmuştur. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer vermiştir. Şarkıcı, 24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumlamıştır. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkarmış ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Tan Taşçı, 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlamıştır. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü piyasaya sürmüştür. Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapmıştır. 2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak müzikseverlerle buluşturmuştur. Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single piyasaya sürmştür. Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.