Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var kendime göre haklı sebeplerim var *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin *** Eski zamanda iki aşık varmış Çok severlermiş kavga ederlermiş Herkesin gözü onların üstündeymiş Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin