Taş Yürek Şarkı Sözleri
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Ne zaman bir ateş yansa içimde,
Sen gibi kokarım.
Aklıma çelemez hiç bir vuslat,
Ne sağıma ne soluma bakarım
***
Hayat bu bazen sınar insanı
Caziptir her yasağı
Bize ait ne varsa elimizde,
Ona iyi bakalım..
***
Bu sıra kötü bir elektrik var aramızda
Bu aşka dair tüm saygımızla
Biraz ayrı kalalım adabımızla
Şeytana uymayalım
***
Bu sıra kötü bir elektrik var aramızda
Bu aşka dair tüm saygımızla
Biraz ayrı kalalım adabımızla
Şeytana uymayalım
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Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum ben seni çoktan
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
Güzelsen güzelsin yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
Bir gülüşün var ki kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
***
Sonunda tuz bastın gönül yarama
Nice dağlar koydun nice arama
Seni terk edip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Söz ağızdan çıktı bir kere
Anladım gönülde vardı
Şimdi bana yalnız
Gitmesi kaldı
***
Ne yazık ki hakim bey
Bir ifadem, bir müdafam yok
Sadece dört satırlık
Son sözüm kaldı
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini bilir mi?
Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi?
Benim gibi koklar mı derinden?
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini bilir mi?
Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi?
Benim gibi koklar mı derinden?
Bir ömür boyunca doyar mı?
***
Bilir mi?
Solmaya değer mi?
Şimdi sen bir yabancı gibi,
Ben seni ellerimle sularken..
***
Bilir mi?
Yerime gelen kıymetini bilir mi?
Bu insan cennete mevlaya küsen değil mi?
Benim gibi koklar mı derinden,
Bir ömür boyunca doyar mı...
-
Üstüme geliyorlar cümlede sen geçince
Dudaklarım kapanmıyor, zehir gibiyim
Kızsam da kıyamıyorum, senin masum haline
Hiç önemi yok susar gibiyim, sana deliyim
***
Şimdi sen en derinde saltanat sürüyorsun,
Bir küçük merakım var, ne kadar seviyorsun?
Senin bir gülüşüne dünyalar kuruyorum,
Yoksa ben fark etmeden hayal mi görüyorum?
Deli mi oluyorum?
***
Üstümde sana ait en sevdiğim elbise,
Sen yokken tükenmeyen vakit gibiyim,
Haince bakıyorsun deli mavi gözlerinle
Uyurken gezer gibiyim,
Sana deliyim!
***
Üstümde sana ait sen sevdiğim elbise,
Sen yokken tükenmeyen vakit gibiyim,
Haince bakıyorsun deli mavi gözlerinle
Uyurken gezer gibiyim,
Sana deliyim!
-
Sen suçlu, ben suçlu
Telafisi yok birimiz özür borçlu
Af edersin biraz ağır oldu ama
Taksiniz kapıda hazırdır yolcu!
***
Demek gidiyorsun her şeyi, al bari
Son hediyem olsun ,aşk hali
Ben sevince birini
Senin gibi çekip gidemiyorum
***
Ne masal ne de bir fakir edebiyatı
Gönlümün servetini harcıyorum
Aslında sonunda sen harcanacaksın da
Düşününce ben çok üzülüyorum...
***
Sen suçlu, ben suçlu
Telafisi yok birimiz özür borçlu
Af edersin biraz ağır oldu ama
Taksiniz kapıda hazırdır yolcu!
***
Olur mu hiç çantana yardım edeyim
Hatta gidene kadar eşlik edeyim
Kötü kötü bakayım gözlerinin içine
Söylemesem bile ima edeyim.
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