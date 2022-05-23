Ezberleri Bozalım (Rubato) Şarkı Sözleri
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Tan Taşçı
Ezberleri Bozalım (Rubato)
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Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım
Kanadın var uçarsın, ben takılırım
Korkularım var, senden önce de vardı
Yaşandı yıllar, hepsi de mazide kaldı
***
Korkularım var, senden önce de vardı
Yaşandı yıllar, hepsi de mazide kaldı
***
Gel ezberleri bozalım, gel
Kaderimizi baştan yazalım
Zaten uzun zamandır hayat engel
Ölelim mi ne yapalım, gel
***
Gel ezberleri bozalım, gel
Kederimize bir son yazalım
Daha fazla sarmadan ol engel
Sevmeyelim de ne yapalım, gel.