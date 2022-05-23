Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım Kanadın var uçarsın, ben takılırım Korkularım var, senden önce de vardı Yaşandı yıllar, hepsi de mazide kaldı *** Korkularım var, senden önce de vardı Yaşandı yıllar, hepsi de mazide kaldı *** Gel ezberleri bozalım, gel Kaderimizi baştan yazalım Zaten uzun zamandır hayat engel Ölelim mi ne yapalım, gel *** Gel ezberleri bozalım, gel Kederimize bir son yazalım Daha fazla sarmadan ol engel Sevmeyelim de ne yapalım, gel.